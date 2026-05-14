MATEHUALA.- La Jurisdicción Sanitaria Número II lleva a cabo una semana de vacunación que empezó desde el 11 de mayo, por lo que han instalado un módulo que atiende de nueve de la mañana a las dos de la tarde, el cual está funcionando en la Plaza Juárez.

Invitan a todas las personas a esta campaña de vacunación en la que están aplicando la de neumococo, tétanos, sarampión y para los niños rotavirus y hexavalente, recordando que estas vacunas son gratuitas y ayudan a prevenir varias enfermedades, por lo que es importante que las personas tengan su cartilla de vacunación completa, sobre todo evitar enfermedades como el sarampión, del que se han dado muchos casos en diferentes municipios de la República.

Se exhorta a la población en general a acudir a los módulos de vacunación que están colocados en la Plaza Benito Juárez, que estarán hasta este viernes, de nueve de la mañana a dos de la tarde vacunando a todas las personas, o también pueden acudir a los centros de salud a completar el esquema de vacunación.

También cuentan con un módulo de hidratación, en el cual están brindando mucha información a las personas sobre el consumo de agua y cómo cuidarse ante el fuerte calor que se está resintiendo en la región, donde sobre todo hay que cuidar a los niños y adultos mayores, hay que tomar agua para evitar deshidratarse.

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