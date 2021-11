Caravana naranja en Valles para erradicar la violencia contra la mujer

CIUDAD VALLES. En este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la coordinadora del Centro de Atención Integral para las Mujeres de Ciudad Valles, Cecilia Guadalupe Flores Rivas, resaltó que casi siete de cada 10 mujeres han sufrido violencia de sus parejas, y de las que fueron violentadas el 80 por ciento no denunció.

Por ello, hoy se realizó una caravana naranja para combatir la violencia contra la mujer desde todos los contextos, pues según cifras de la Encuesta Nacional de las Relaciones en los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), todavía falta mucho para erradicarla, sean adultas o niñas.

La funcionaria dijo que 66.1 por ciento de las mujeres ha estado en una situación de violencia; 43.9 por ciento ha sufrido violencia de su pareja; 34.3 por ciento ha sufrido violencia en espacios públicos o comunitarios.

Agregó que, de acuerdo al INEGI, 78.6 por ciento de las mujeres que han sufrido violencia de sus parejas no denunció, ello debido a que 28.8 por ciento no consideró de importancia la violencia que se ejerció contra ella; 19 por ciento se abstuvo de denunciar por miedo a represalias; y 17.3 por ciento no lo hizo por pena o vergüenza. Destaca que al menos 9.4 por ciento sufrió violencia sexual siendo niña.