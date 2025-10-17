Casas anegadas, proyectos hechos en zonas rústicas

TAMAZUNCHALE.- Alrededor de 500 viviendas de las más de tres mil que fueron tapadas de lodo durante la inundación están en lugares irregulares, construidos por desarrolladores que edifican sobre terrenos rústicos.

Adán Hernández Reyes, secretario del Ayuntamiento dijo que esta cifra es de la que se tiene noticia y que fueron viviendas vendidas hace años a incautos, consiguiendo posteriormente los permisos y la urbanización para esos lugares.

Este número corresponde al 16 por ciento de las casas que quedaron anegadas hasta el techo de lodo, con las crecientes tanto del Moctezuma como del Amajac.

Refirió que se ha tolerado mucho esta práctica de comprar un terreno, lotearlo y después vender las viviendas, so pretexto de que están cerca del centro y, aunque son céntricas, están y estuvieron en riesgo.

El secretario manifestó que pondrá candados para que otros nuevos desarrolladores no hagan la misma operación.