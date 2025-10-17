logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ace Frehley, guitarrista original y fundador de Kiss, muere a los 74 años

Fotogalería

Ace Frehley, guitarrista original y fundador de Kiss, muere a los 74 años

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Casas anegadas, proyectos hechos en zonas rústicas

Fueron viviendas construidas por desarrolladores

Por Redacción

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Casas anegadas, proyectos hechos en zonas rústicas

TAMAZUNCHALE.- Alrededor de 500 viviendas de las más de tres mil que fueron tapadas de lodo durante la inundación están en lugares irregulares, construidos por desarrolladores que edifican sobre terrenos rústicos.

Adán Hernández Reyes, secretario del Ayuntamiento dijo que esta cifra es de la que se tiene noticia y que fueron viviendas vendidas hace años a incautos, consiguiendo posteriormente los permisos y la urbanización para esos lugares.

Este número corresponde al 16 por ciento de las casas que quedaron anegadas hasta el techo de lodo, con las crecientes tanto del Moctezuma como del Amajac.

Refirió que se ha tolerado mucho esta práctica de comprar un terreno, lotearlo y después vender las viviendas, so pretexto de que están cerca del centro y, aunque son céntricas, están y estuvieron en riesgo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El secretario manifestó que pondrá candados para que otros nuevos desarrolladores no hagan la misma operación.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Ricardo Gallardo anuncia reubicación de escuelas públicas en SLP tras inundaciones
    Ricardo Gallardo anuncia reubicación de escuelas públicas en SLP tras inundaciones

    Ricardo Gallardo anuncia reubicación de escuelas públicas en SLP tras inundaciones

    SLP

    El Universal

    El gobernador Ricardo Gallardo informa sobre la reubicación de escuelas públicas en SLP luego de las inundaciones en la Huasteca Potosina

    Caminata para prevenir el cáncer de mama
    Caminata para prevenir el cáncer de mama

    Caminata para prevenir el cáncer de mama

    SLP

    Carmen Hernández

    Invitan a los niños al concurso de calaveras literarias
    Invitan a los niños al concurso de calaveras literarias

    Invitan a los niños al concurso de calaveras literarias

    SLP

    Carmen Hernández

    Inauguran Festival por Matehuala
    Inauguran Festival por Matehuala

    Inauguran Festival por Matehuala

    SLP

    Jesús Vázquez