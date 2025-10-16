Invitan a los niños al concurso de calaveras literarias

Rayón.- Invitan a los niños a participar en el concurso de calaveritas literarias, la convocatoria se cierra el próximo 27 de octubre, por lo que se espera haya una buena respuesta de parte de los menores.

Las autoridades municipales dieron a conocer que han acudido a las instituciones educativas a invitar a los niños de 9 a 15 años de edad, para que participen en este evento, para que los estudiantes demuestren su talento y puedan obtener atractivos premios.

La convocatoria se cierra el próximo 27 de octubre y los participantes pueden presentar sus trabajos en la Biblioteca Municipal.

Se premiará a los tres mejores, el primer lugar recibirá una tableta, segundo lugar audífonos tipo diadema y al tercero audífonos inalámbricos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La premiación y lectura de las calaveras literarias se realizará este próximo 2 de noviembre a las 6 de la tarde en la plaza principal, con un evento muy especial.