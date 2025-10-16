Inauguran Festival por Matehuala

Matehuala.- Ayer por la mañana se inauguró el Festival Por Matehuala 2025 en la Plaza Juárez, en el cual habrá varias actividades culturales del 15 al 25 de octubre, la inauguración fue por parte del comité acompañados de autoridades municipales.

El festival es para fortalecer la cultura para niños, jóvenes y adultos, así como para combatir problemas sociales como adicciones y evitar que niños y jóvenes caigan en la delincuencia.

Para dar arranque se llevaron a cabo honores a la Bandera, posteriormente, el presidente del comité hizo la inauguración, y de esta manera empezaron las primeras actividades.

Para iniciar llevaron a cabo un show de marionetas infantiles y contaron con la presencia de niños de diferentes instituciones escolares, que acudieron a disfrutar de este gran espectáculo.

Por la tarde se contó con Danzul estudio, que interpretó varias danzas para todo el público a lo largo de estos días habrá varias actividades culturales que serán gratuitas.

Además, en la Plaza Benito Juárez se instaló una feria del libro para fomentar también la lectura, dentro de las actividades habrá talleres de lecturas de cuentos y talleres de actuación.