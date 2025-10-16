Caminata para prevenir el cáncer de mama

logo pulso
Por Carmen Hernández

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
Matehuala.- Se llevó a cabo la caminata por la lucha contra el cáncer una actividad que busca generar conciencia, promover la detección temprana y fortalecer el apoyo a quienes enfrentan esta enfermedad, ya que octubre es un mes para conmemorar la lucha contra el cáncer de mama.

En la caminata hubo una buena participación no solo de mujeres, también de hombres, jóvenes y niños, inició afuera de las instalaciones del DIF, con personal de esta dependencia, jóvenes de varias instituciones educativas, así como mujeres que han combatido esta enfermedad, algunas madres de familia con sus hijos.

Muchos de los caminantes traían ropa color rosa o blanca, también cargaban globos, y carteles donde exhortaban sobre todo a las mujeres a cuidarse de esta enfermedad, la caminata recorrió las principales calles de la ciudad para terminar en la Plaza de Armas, donde colocaron módulos de información sobre esta enfermedad. 

 El 19 de octubre se conmemora el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad que ha cobrado la vida de millones de mujeres en todo el mundo, en la actualidad hay un alto índice de mujeres que la padecen y siguen perdiendo la vida, pero una detección a tiempo puede ayudar, por lo que se exhorta a las mujeres a realizarse la auto exploración y si encuentran algo extraño en sus senos, acudir a un chequeo médico. 

