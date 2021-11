Causa tensión estancia de ex residentes de la B. Aires en San Pedro

CIUDAD VALLES.- El centenar de ex residentes del predio que fue restituido en la Buenos Aires al ejidatario Manuel Escobar que fueron convencidos de abandonar el predio por la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo el jueves 4 de noviembre, cumplieron una semana en el edificio que había sido destinado como comedor comunitario para el fraccionamiento Villas de San Pedro y aunque no ha habido ningún problema entre vecinos y nuevos residentes, comenzaron a surgir tensiones.

La primera de ellas, de acuerdo con vecinos de ese lugar, es que se les hace raro que haya material para construcción afuera del edificio ocupado por los otrora invasores, tomando en cuenta que la promesa de Huerta Robledo y de los funcionarios del Ayuntamiento que acomodaron en ese lugar a los ex residentes de la Buenos Aires les informaron el pasado 4 de noviembre que los nuevos habitantes de Villas de San Pedro se irían el martes 23 de noviembre.

Otra de las cosas que tiene molestos a los habitantes de San Pedro es que, nadie les advirtió que tendrían nuevos vecinos y tienen el temor que pueda estallar cualquier conato de violencia, tomando en cuenta los antecedentes ante las autoridades.

Los de Buenos Aires eran pocos hoy en la mañana y una mujer de edad madura, al ver a este reportero, pidió a los demás que no dijeran ni declararan nada, porque así se los habían pedido. Cuando se sacaron las fotos del albergue, algunos de ellos se molestaron. Todavía no se resuelve de parte de David Medina o de algún regidor a dónde mandarán a los de ex residentes de la Buenos Aires cuando se cumplan el plazo que le pidieron de tolerancia a los de San Pedro.