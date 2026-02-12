Celebra la Iglesia jornada por enfermos

Matehuala.- La Diócesis celebró la Jornada Mundial de los Enfermos, por lo que en todas las parroquias de la ciudad se llevaron a cabo misas de acción de gracias, para unirse en oración y pedir por las personas que se encuentran en alguna situación difícil y que Dios cure sus enfermedades.

La jornada la lleva a cabo la iglesia católica con motivo de que el 11 de febrero es día de la Virgen de Lourdes, patrona de los enfermos, por lo que en las parroquias se ofrecieron misas dedicadas a las personas que sufren alguna enfermedad, en esta celebración acudieron personas con cáncer, en sillas de ruedas, muletas, y familiares de quienes están en una situación crítica, para que la Virgen de Lourdes interceda ante el Creador ayude en la sanación de quienes enfrentan momentos difíciles de salud.

Para que las personas que no pueden salir de su casa y participaran en esta eucaristía, también estuvieron trasmitiendo las misas a través de las distintas redes sociales de las parroquias.

Dentro de la Jornada Mundial por la Salud los sacerdotes y acólitos estuvieron acudiendo a visitar los hospitales y saludar a quienes están en cama, así mismo hacer oración para pedirle a Dios que se puedan recuperar pronto de sus enfermedades, también estuvieron acudiendo a las casas de quienes no pueden salir y les llevaron la ostia, también los sacerdotes estuvieron llevando a cabo los santos oleos.

