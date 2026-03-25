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Celebra La Normal Experimental 52 años de fundación

Tendrán actividades académicas, culturales y deportivas

Por Jesús Vázquez

Marzo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Celebra La Normal Experimental 52 años de fundación

MATEHUALA.- Se llevó a cabo con gran éxito la inauguración del 52 aniversario de la Escuela Normal Experimental de Matehuala, este evento se realizó en las instalaciones del plantel donde estuvieron autoridades educativas y del municipio.

Para llevar a cabo la inauguración de este evento se realizó un acto cívico en la institución educativa, en el que realizaron los honores a la bandera, posteriormente se dio a conocer que la Escuela Normal Experimental está celebrando 52 años de haberse fundado en la ciudad de Matehuala, donde a lo largo de estos años han egresado miles de estudiantes que se han convertido en maestros de nivel preescolar, algunos se encuentran en la región Altiplano y otros en diferentes estados de la República Mexicana dando clases.

Se llevó a cabo una breve reseña histórica de la Escuela Normal Experimental y se mencionó que ha tenido varios domicilios, pues también estuvo en la calle Cuauhtémoc 203 donde en la actualidad se encuentra la Universidad de Matehuala, también estuvieron en la calle Betancourt, y en la Primaria José Rosas Moreno del PAO, y finalmente se movieron a donde se encuentran actualmente gracias al doctor J. Guadalupe Ávila Ruiz que les donó el terreno.

Al término de la ceremonia llevaron a cabo un ciclo de conferencias para los estudiantes de la Escuela Normal Experimental de Matehuala, y a lo largo de la semana tendrán actividades académicas, culturales y deportivas para los estudiantes.

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