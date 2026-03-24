logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EL AGUA QUE NO ESTÁ

Fotogalería

EL AGUA QUE NO ESTÁ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Continúa la limpieza de la Media Luna

Buscan dejar el paraje en óptimas condiciones previo a vacaciones

Por Carmen Hernández

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
A
Continúa la limpieza de la Media Luna

RIOVERDE.- Continúan las jornadas de limpieza que realizan empleados municipales, ahora fue en el canal Juárez a Moctezuma del paraje de la Media Luna, para dejarlo en óptimas condiciones para las vacaciones de Semana Santa.

En esta ocasión personal de Turismo y Enlace Internacional desde temprana hora acudieron al canal para realizar las labores de limpieza, donde se localizó toda clase de desechos desde envases de vidrio, pañales y desechables, entre otros.

Adelantaron que hoy estarán trabajando desde el tramo de la calle Moctezuma hasta la carretera por todo el canal.  

Invitaron a la población en general que visita los cuerpos de agua, para que los mantengan limpios y lleven una bolsa, para colocar todos los desechos que generen durante su estancia en el paraje

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Taxi se estrella contra poste; dos lesionados
Taxi se estrella contra poste; dos lesionados

Taxi se estrella contra poste; dos lesionados

SLP

Redacción

Invitan a la Pascua Juvenil pro CODI
Invitan a la Pascua Juvenil pro CODI

Invitan a la Pascua Juvenil pro CODI

SLP

Carmen Hernández

Se realizarán varios eventos para recaudar fondos para la casa hogar

Convocan para libro electrónico de mujeres
Convocan para libro electrónico de mujeres

Convocan para libro electrónico de mujeres

SLP

Jesús Vázquez

Invitan a académicas, investigadoras, docentes y profesionales de la educación

Quema de caña genera un nuevo incendio forestal
Quema de caña genera un nuevo incendio forestal

Quema de caña genera un nuevo incendio forestal

SLP

Redacción

Investigará el caso Protección Civil