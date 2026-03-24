Continúa la limpieza de la Media Luna
Buscan dejar el paraje en óptimas condiciones previo a vacaciones
RIOVERDE.- Continúan las jornadas de limpieza que realizan empleados municipales, ahora fue en el canal Juárez a Moctezuma del paraje de la Media Luna, para dejarlo en óptimas condiciones para las vacaciones de Semana Santa.
En esta ocasión personal de Turismo y Enlace Internacional desde temprana hora acudieron al canal para realizar las labores de limpieza, donde se localizó toda clase de desechos desde envases de vidrio, pañales y desechables, entre otros.
Adelantaron que hoy estarán trabajando desde el tramo de la calle Moctezuma hasta la carretera por todo el canal.
Invitaron a la población en general que visita los cuerpos de agua, para que los mantengan limpios y lleven una bolsa, para colocar todos los desechos que generen durante su estancia en el paraje
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