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Tercera Copa de Maxibaloncesto

Por Jesús Vázquez

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
A
Tercera Copa de Maxibaloncesto

Matehuala.- Con la participación de equipos de varios estados de la república, Matehuala será sede de la Tercera Copa de Maxibaloncesto, un evento deportivo que reunirá talento, experiencia y pasión por el basquetbol durante la próxima Semana Santa.

En rueda de prensa, el comité organizador informó que el torneo se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de abril en el Auditorio Municipal, con la participación confirmada de al menos 10 equipos en la categoría de 40 años y más, la posibilidad de sumar más escuadras en los próximos días. 

Entre los equipos participantes destacan Lobos de Monterrey, actuales campeones, así como Bravos de Rioverde, Matamoros, Raptors de Saltillo, Sport Fashión de San Luis Potosí, Huracanes de Salamanca, Ciudad Madero y equipos locales como Osos PLASCAN, Cherokee Matehuala y Tacos El Globo.

El sistema de competencia se desarrollará en dos grupos bajo el formato de todos contra todos, con un total de 20 juegos de fase regular y 4 de fase final, incluyendo semifinales y la gran final programada para el último día del torneo. 

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Durante el anuncio, organizadores agradecieron el respaldo brindado para la realización de este evento, destacando que este tipo de competencias posicionan a Matehuala en el mapa del baloncesto nacional y fomentan la participación deportiva en diferentes generaciones.

El acceso al público tendrá una cuota de recuperación de 30 pesos, mientras que niñas y niños menores de 10 años podrán ingresar de manera gratuita. 

Se invita a la población de Matehuala y el Altiplano acudir a ver los juegos de basquetbol, que serán muy disputados.

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