Preparan Operativo Semana Santa segura

RIOVERDE .- Alistan el operativo de seguridad de Semana Santa donde participarán todos los elementos de la corporación policiaca, los que resguardarán los parajes turísticos.

El director de la Guardia Civil Municipal Javier Martín Maya Ortega dio a conocer que se está trabajando de manera coordinada con Comercio, Protección Civil y Turismo, lo que se busca es tener un saldo blanco durante la temporada vacacional, ante la llegada de miles de turistas a la región.

Se estarán recorriendo los parajes de mayor afluencia como lo son la Media Luna, Peroles, Grutas del Ángel, de la Catedral y San Sebastián, entre otros de los sitios más visitados por los turistas que llegan a la región.

Mencionó que se suspenderán las vacaciones de los oficiales, porque el objetivo es que todo el personal esté enfocado en el Operativo de Semana Santa, puntualizó.

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