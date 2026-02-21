Celebran aniversario de la lengua materna

CIUDAD VALLES.- El secretario de Educación Pública federal (SEP) Mario Delgado Carrillo estuvo en Matlapa, junto al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona en conmemoración del Día de la Lengua Materna.

Aunque sin la presencia de la estructura morenista de la Huasteca, el máximo funcionario de educación del país estuvo en Matlapa (a poco más de 300 kilómetros de la capital potosina), para celebrar la Lengua Materna, acompañado por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y funcionarios federales y estatales, como el homólogo estatal de Delgado, Juan Carlos Torres Cedillo.

En su alocución, Delgado dijo que por el momento, hay libros de texto traducidos a 20 lenguas originarias del país y que este material se le consideraba complementario.

Dijo que no será complementario ningún texto traducido a lengua diferente al español y que incluso agregarán 10 lenguajes originarios más a la lista de los que ya trabajan en la SEP.

