Celebran aniversario de la lengua materna
CIUDAD VALLES.- El secretario de Educación Pública federal (SEP) Mario Delgado Carrillo estuvo en Matlapa, junto al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona en conmemoración del Día de la Lengua Materna.
Aunque sin la presencia de la estructura morenista de la Huasteca, el máximo funcionario de educación del país estuvo en Matlapa (a poco más de 300 kilómetros de la capital potosina), para celebrar la Lengua Materna, acompañado por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y funcionarios federales y estatales, como el homólogo estatal de Delgado, Juan Carlos Torres Cedillo.
En su alocución, Delgado dijo que por el momento, hay libros de texto traducidos a 20 lenguas originarias del país y que este material se le consideraba complementario.
Dijo que no será complementario ningún texto traducido a lengua diferente al español y que incluso agregarán 10 lenguajes originarios más a la lista de los que ya trabajan en la SEP.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Pareja cae de motocicleta tras pasar por grieta en avenida
Redacción
Una mujer resultó lesionada en la cadera y fue trasladada a un hospital tras la caída.
Caen seis con armas largas y equipo táctico en Tanquián
Redacción
Guardia Civil Estatal incauta vehículos y equipo táctico en la Huasteca
Mario Delgado conmemora el Día de la Lengua Materna en Matlapa
Redacción
Anuncian más textos indígenas en la Huasteca.