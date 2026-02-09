Celebran Cuarta Carrera del Tamal
Excelente participación de atletas, se entregaron medallas
Matehuala.- Se llevó a cabo la cuarta Carrera del Tamal de 5K llena de energía y entusiasmo en la cual hubo una excelente participación por parte de los matehualenses que participaron en este magno evento, la salida y meta fue en la Plaza de Armas.
En esta carrera hubo distintas categorías tanto en la rama femenil y varonil, donde la idea principal era convivir, hubo carreras especiales infantiles en las que corrieron de acuerdo a su edad, así mismo se llevó a cabo la categoría libre varonil y femenil en la que participaron jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes disfrutaron de esta gran carrera, al llegar a la meta se les entregaron medallas a los primeros doscientos corredores.
Durante la Cuarta Carrera del Tamal se contó con apoyo de elementos de Tránsito y Vialidad, así como de Protección Civil Municipal, quienes estuvieron resguardando a los corredores para evitar que hubiera un lesionado, apoyar a los participantes que lo necesitaran, afortunadamente la carrera se llevó con gran éxito terminando con un saldo blanco, pues no se presentó ningún incidente.
A los primeros lugares se les entregaron premios en efectivo, cabe hacer mención que el atletismo es un deporte que ha crecido mucho en los últimos años en la ciudad de Matehuala donde ya son más las personas que se dedican a practicar este deporte.
