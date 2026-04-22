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Celebran Feria de Salud del Hombre

Lo que se busca es prevenir enfermedades mediante revisiones periódicas

Por Carmen Hernández

Abril 22, 2026 03:00 a.m.
A
Celebran Feria de Salud del Hombre

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un éxito la Feria de Salud para los hombres, quienes se realizaron pruebas. En la plaza principal se llevó a cabo la Feria del Hombre, donde participó Martha Lucía Zetina Torres coordinadora del IMSS, Alejandro Lezama González jefe de la Jurisdicción 

Sanitaria número 4 y autoridades municipales.

Se realizó la toma de glucosa, medición de presión arterial, módulo informativo sobre la vasectomia, así como detección temprana de alteraciones en próstata y cáncer, entre otros. 

Con esta jornada, lo que se busca es prevenir enfermedades mediante revisiones periódicas; también se les proporcionó medicamento a los varones.

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