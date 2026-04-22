Celebran Feria de Salud del Hombre

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un éxito la Feria de Salud para los hombres, quienes se realizaron pruebas. En la plaza principal se llevó a cabo la Feria del Hombre, donde participó Martha Lucía Zetina Torres coordinadora del IMSS, Alejandro Lezama González jefe de la Jurisdicción

Sanitaria número 4 y autoridades municipales.

Se realizó la toma de glucosa, medición de presión arterial, módulo informativo sobre la vasectomia, así como detección temprana de alteraciones en próstata y cáncer, entre otros.

Con esta jornada, lo que se busca es prevenir enfermedades mediante revisiones periódicas; también se les proporcionó medicamento a los varones.

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