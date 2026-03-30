Celebró la iglesia el Domingo de Ramos

Matehuala.- Con el Domingo de Ramos inicia la Semana Santa pues en este día se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén antes de lo que es la pasión y muerte de Cristo, y se celebra con la bendición de ramos que simboliza la victoria de Jesús, además de que en todas las parroquias se realizó la tradicional bendición de ramos y procesiones.

Una de las más largas es la Procesión de la Catedral, donde cientos de feligreses católicos se reunieron en el Parque Álvaro Obregón con sus ramos, 12 personas se caracterizaron de los apóstoles de Jesús, en algunas otras parroquias inclusive llevaron a un burrito y a una persona caracterizando a Jesucristo para la tradicional peregrinación.

Al Parque Álvaro Obregón llegó el obispo Margarito Salazar Cárdenas, quien bendijo todos los ramos que había en este lugar, posteriormente inició la peregrinación donde recorrieron las principales calles de la ciudad hasta llegar a la Catedral, donde se llevó a cabo una misa para conmemorar esta importante fecha.

Dentro de la eucaristía el obispo mencionó que con esta celebración inicia la Semana Mayor y es una época para recordar a Jesucristo quien dio su vida para salvar a toda la humanidad, pero él no murió pues según las escrituras resucitó y está sentado a la derecha del Padre, por lo que son momentos para reflexionar y pedir perdón a quienes les hemos hecho daño y vivir la reconciliación con Dios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

y el prójimo.