Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Estado

Certifican las equinoterapias de Rienda de Valientes

Acuden a municipio zacatecano para ampliar sus conocimientos

Por Carmen Hernández

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
Certifican las equinoterapias de Rienda de Valientes

RIOVERDE.- El equipo de Equinoterapia Rienda de Valientes del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estuvo en Zacatecas para una certificación de terapias ecuestres que ofrece a pacientes que las requieren para recuperar su salud.  

El equipo estuvo en el municipio de Guadalupe para continuar con la capacitación y ampliar los conocimientos que ofrece para beneficio de pacientes que puedan recuperar su salud. 

Se abordaron temas como diseño de sesiones terapéuticas, conducta y manejo del equino, seguridad en pista, protocolos de intervención para personas con discapacidad. 

Por otro lado las personas interesadas en participar en las equinoterapia que se está llevando a cabo, pueden acudir a la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) que se localiza en Paseo del Valle 103, donde les ofrecerán información más amplia de las terapias que se ofrecen a pacientes que están enfermos.

