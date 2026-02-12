Certifican las equinoterapias de Rienda de Valientes
Acuden a municipio zacatecano para ampliar sus conocimientos
RIOVERDE.- El equipo de Equinoterapia Rienda de Valientes del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estuvo en Zacatecas para una certificación de terapias ecuestres que ofrece a pacientes que las requieren para recuperar su salud.
El equipo estuvo en el municipio de Guadalupe para continuar con la capacitación y ampliar los conocimientos que ofrece para beneficio de pacientes que puedan recuperar su salud.
Se abordaron temas como diseño de sesiones terapéuticas, conducta y manejo del equino, seguridad en pista, protocolos de intervención para personas con discapacidad.
Por otro lado las personas interesadas en participar en las equinoterapia que se está llevando a cabo, pueden acudir a la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) que se localiza en Paseo del Valle 103, donde les ofrecerán información más amplia de las terapias que se ofrecen a pacientes que están enfermos.
