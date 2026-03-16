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Choca motociclista con pacas de zacate

Por Redacción

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Choca motociclista con pacas de zacate

CIUDAD VALLES.- Un joven que circulaba en motocicleta por la carretera Valles-Tamazunchale chocó contra unas pacas de zacate que estaban tiradas sobre la vía de circulación y resultó lesionado.

El accidente se suscitó la noche de este sábado, en el kilómetro 373 de la carretera federal número 85, frente al restaurante Los Nopales, a unos tres kilómetros del Hospital General de Ciudad Valles.

Un joven identificado como Yair López Fernández, vecino de la delegación de El Pujal, circulaba en una motocicleta Italika 300, con dirección de Ciudad Valles hacia donde vive.

A un camión no identificado se le cayeron unas pacas de zacate y quedaron sobre la vía de circulación. 

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El joven no las vio y chocó contra una de ellas; por eso tuvo una aparatosa caída y resultó con múltiples lesiones.

Brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) le brindaron auxilio y fue trasladado al Hospital General. La motocicleta quedaría bajo resguardo de los oficiales de la Guardia Nacional.

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