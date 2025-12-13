Chocan auto y camioneta
Matehuala.- Ayer por la mañana en la carretera 57 kilómetro 185 al sur de la ciudad, se registró un choque entre una camioneta con traila y un automóvil, resultando dos personas lesionadas, las que recibieron atención de parte de paramédicos de Protección Civil Municipal, que los trasladaron a un hospital, debido a las fuertes lesiones que presentaban.
Los hechos ocurrieron la mañana del viernes al sur de la ciudad, un desigual choque entre un automóvil y una camioneta, todo debido al exceso de velocidad y la falta de precaución, testigos del accidente solicitaron apoyo a corporaciones de emergencia, para que brindarán atención a los lesionados.
Al lugar llegaron elementos de Protección Civil Municipal, quienes valoraron a dos personas de sexo masculino que se encontraban lesionadas en el lugar y fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada.
También se presentaron elementos de Tránsito y Vialidad, quienes hicieron abanderamiento del lugar para evitar caos vial en la carretera, así mismo llevaron a cabo investigaciones para deslindar responsabilidades del accidente, los vehículos que participaron en el accidente fueron enviados a la pensión para liberar la carretera.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Ecología investiga basurero clandestino en fraccionamiento Los Naranjos
Redacción
Autoridades ambientales analizan denuncias por tiradero ilegal en área comunal.
Regresan las noches templadas de devoción guadalupana a Ciudad Valles
Huasteca Hoy
Más de mil fieles acudieron a la Catedral para retomar la tradición guadalupana.
PT abre casa de afiliación en Valles y rechaza ser partido satélite
Huasteca Hoy
El Partido del Trabajo prevé competir en los 59 municipios.