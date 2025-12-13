logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Chocan auto y camioneta

Por Redacción

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Chocan auto y camioneta

Matehuala.- Ayer por la mañana en la carretera 57 kilómetro 185 al sur de la ciudad, se registró un choque entre una camioneta con traila y un automóvil, resultando dos personas lesionadas, las que recibieron atención de parte de paramédicos de Protección Civil Municipal, que los trasladaron a un hospital, debido a las fuertes lesiones que presentaban.

Los hechos ocurrieron la mañana del viernes al sur de la ciudad, un desigual choque entre un automóvil y una camioneta, todo debido al exceso de velocidad y la falta de precaución, testigos del accidente solicitaron apoyo a corporaciones de emergencia, para que brindarán atención a los lesionados. 

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil Municipal, quienes valoraron a dos personas de sexo masculino que se encontraban lesionadas en el lugar y fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada.

También se presentaron elementos de Tránsito y Vialidad, quienes hicieron abanderamiento del lugar para evitar caos vial en la carretera, así mismo llevaron a cabo investigaciones para deslindar responsabilidades del accidente, los vehículos que participaron en el accidente fueron enviados a la pensión para liberar la carretera. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ecología investiga basurero clandestino en fraccionamiento Los Naranjos
Ecología investiga basurero clandestino en fraccionamiento Los Naranjos

Ecología investiga basurero clandestino en fraccionamiento Los Naranjos

SLP

Redacción

Autoridades ambientales analizan denuncias por tiradero ilegal en área comunal.

Regresan las noches templadas de devoción guadalupana a Ciudad Valles
Regresan las noches templadas de devoción guadalupana a Ciudad Valles

Regresan las noches templadas de devoción guadalupana a Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Más de mil fieles acudieron a la Catedral para retomar la tradición guadalupana.

PT abre casa de afiliación en Valles y rechaza ser partido satélite
PT abre casa de afiliación en Valles y rechaza ser partido satélite

PT abre casa de afiliación en Valles y rechaza ser partido satélite

SLP

Huasteca Hoy

El Partido del Trabajo prevé competir en los 59 municipios.

Jóvenes pueden participar para ser reina de paisano
Jóvenes pueden participar para ser reina de paisano

Jóvenes pueden participar para ser reina de paisano

SLP

Carmen Hernández