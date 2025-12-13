Chocan auto y camioneta

Matehuala.- Ayer por la mañana en la carretera 57 kilómetro 185 al sur de la ciudad, se registró un choque entre una camioneta con traila y un automóvil, resultando dos personas lesionadas, las que recibieron atención de parte de paramédicos de Protección Civil Municipal, que los trasladaron a un hospital, debido a las fuertes lesiones que presentaban.

Los hechos ocurrieron la mañana del viernes al sur de la ciudad, un desigual choque entre un automóvil y una camioneta, todo debido al exceso de velocidad y la falta de precaución, testigos del accidente solicitaron apoyo a corporaciones de emergencia, para que brindarán atención a los lesionados.

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil Municipal, quienes valoraron a dos personas de sexo masculino que se encontraban lesionadas en el lugar y fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada.

También se presentaron elementos de Tránsito y Vialidad, quienes hicieron abanderamiento del lugar para evitar caos vial en la carretera, así mismo llevaron a cabo investigaciones para deslindar responsabilidades del accidente, los vehículos que participaron en el accidente fueron enviados a la pensión para liberar la carretera.

