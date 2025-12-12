logo pulso
Jóvenes pueden participar para ser reina de paisano

Por Carmen Hernández

Diciembre 12, 2025 03:00 a.m.
RIOVERDE.- Sigue abierta la convocatoria para elegir a la reina del paisano, se cierra la inscripción el 14 de diciembre por lo que aún pueden registrarse jóvenes que puedan ser electas en este cargo.  

Las autoridades municipales dieron a conocer que ultiman detalles de lo que será este evento de belleza, donde podrán participar jóvenes de 16 a 25 años de edad, tener el gusto por la labor social, facilidad de palabra entre otros requisitos.

El registro se cierra este 14 de diciembre, por lo que jóvenes aún pueden acudir a registrarse para buscar obtener este título de belleza que representaría a los paisanos.

Para elegir a la ganadora se evaluará la facilidad de palabra, además habrá una pasarela de gala, y una etapa de preguntas, que será importante de como lleguen a contestar las aspirantes. 

Es por ello que se invita a las jóvenes para que se inscriban en tiempo y forma, participen para ser electa la reina de paisanos 2025, finalizó.

