Multimedia

Estado

Chocan motociclistas; conductor queda grave

Por Redacción

Enero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Matehuala.- Continúa la racha de accidentes donde se involucran motociclistas, ahora dos motociclistas se impactaron en el crucero de la entrada a la comunidad de Carbonera, uno de los conductores resultó gravemente lesionado, al lugar acudieron elementos de Cruz Roja que trasladaron al lesionado a un hospital.

El percance de nuevo ocurrió por el exceso de velocidad y la falta de precaución de los choferes de las unidades motrices, donde uno de los motociclistas salió volando y cayó al pasto del camino y quedó gravemente lesionado, testigos del accidente pidieron apoyo a los números de emergencia para que acudieran a ayudar al herido.

Al lugar acudieron los paramédicos de la Cruz Roja quienes luego de valorar al hombre tirado en el pasto a un lado del camino, lo que ayudó a amortiguar el golpe, presentaba signos vitales pero varias lesiones de gravedad, por lo que en una ambulancia trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica especializada.

Elementos de las corporaciones policiacas realizaron primeras investigaciones, solicitaron una grúa para que se llevara las dos motocicletas a la pensión y quedarán en resguardo de la autoridad correspondiente en lo que deslindan responsabilidades del accidente. 

