Chocan vehículos; mujer sufre varias lesiones

CIUDAD VALLES.- Una mujer sufrió lesiones leves luego de chocar su vehículo contra otra unidad que se atravesó a su paso, cerca de la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca en Ciudad Valles.

Lo anterior sucedió este viernes poco antes de las 7 de la mañana, cuando Alejandro S., de 38 años de edad, vecino de la colonia La Diana, quien manejaba un vehículo Volkswagen Jetta negro, intentó salir de la avenida Universidad e ingresar a una empresa distribuidora de botanas.

Pero se atravesó al paso de un vehículo Ford Focus gris, conducido por Yuri Ch., de 46 años, vecina de la colonia Real Campestre, quien no alcanzó a frenar y chocó contra el costado derecho del Jetta.

Tras la colisión, el vehículo gris salió proyectado fuera de la cinta asfáltica y trepó a una guarnición de concreto. La conductora resultó con lesiones leves.

Los brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) auxiliaron a la mujer, quien fue llevada a una clínica para una revisión más a detalle. Cabe mencionar que, antes de su traslado, llegó a un acuerdo con el presunto causante del accidente.

Los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y procedieron a infraccionar a Alejandro.