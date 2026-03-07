logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Chocan vehículos; mujer sufre varias lesiones

Por Redacción

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Chocan vehículos; mujer sufre varias lesiones

CIUDAD VALLES.- Una mujer sufrió lesiones leves luego de chocar su vehículo contra otra unidad que se atravesó a su paso, cerca de la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca en Ciudad Valles.

Lo anterior sucedió este viernes poco antes de las 7 de la mañana, cuando Alejandro S., de 38 años de edad, vecino de la colonia La Diana, quien manejaba un vehículo Volkswagen Jetta negro, intentó salir de la avenida Universidad e ingresar a una empresa distribuidora de botanas.

Pero se atravesó al paso de un vehículo Ford Focus gris, conducido por Yuri Ch., de 46 años, vecina de la colonia Real Campestre, quien no alcanzó a frenar y chocó contra el costado derecho del Jetta.

Tras la colisión, el vehículo gris salió proyectado fuera de la cinta asfáltica y trepó a una guarnición de concreto. La conductora resultó con lesiones leves.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) auxiliaron a la mujer, quien fue llevada a una clínica para una revisión más a detalle. Cabe mencionar que, antes de su traslado, llegó a un acuerdo con el presunto causante del accidente.

Los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y procedieron a infraccionar a Alejandro.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Restauran pintura y altar del Santuario de Guadalupe en Real de Catorce
Restauran pintura y altar del Santuario de Guadalupe en Real de Catorce

Restauran pintura y altar del Santuario de Guadalupe en Real de Catorce

SLP

Redacción

Intervención incluyó murales, cúpula y altar

Enjambre de abejas atacan a una mujer
Enjambre de abejas atacan a una mujer

Enjambre de abejas atacan a una mujer

SLP

Carmen Hernández

Choca camioneta de transporte con tráiler
Choca camioneta de transporte con tráiler

Choca camioneta de transporte con tráiler

SLP

Redacción

Marchan las mujeres exigiendo sus derechos
Marchan las mujeres exigiendo sus derechos

Marchan las mujeres exigiendo sus derechos

SLP

Jesús Vázquez

La caminata terminó frente a la Presidencia Municipal