Choque de vehículos deja tres lesionados

RIOVERDE.- Un accidente entre dos vehículos dejó como saldo 3 lesionados en la entrada a San Francisco. Los hechos ocurrieron ayer por la mañana en la entrada a la comunidad de San Francisco, cuando el conductor de una camioneta perdió el control del volante y terminó chocando contra una unidad de turismo.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, donde se le brindó una valoración a los lesionados, sin embargo los especialistas trasladaron de emergencia a las tres personas al Hospital Regional de Rioverde, el resto no tenía lesiones de consideración, por lo cual fueron canalizados por otros medios a recibir atención.