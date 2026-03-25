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Choque de vehículos deja tres lesionados

Por Carmen Hernández

Marzo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Choque de vehículos deja tres lesionados

RIOVERDE.- Un accidente entre dos vehículos dejó como saldo 3 lesionados en la entrada a San Francisco. Los hechos ocurrieron ayer por la mañana en la entrada a la comunidad de San Francisco,  cuando el conductor de una camioneta perdió el control del volante y terminó chocando contra una unidad de turismo. 

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, donde se le brindó una valoración a los lesionados, sin embargo los especialistas trasladaron de emergencia a las tres personas al Hospital Regional de Rioverde, el resto no tenía lesiones de consideración, por lo cual fueron canalizados por otros medios a recibir atención. 

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