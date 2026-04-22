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Choque entre motocicletas deja a un hombre lesionado

Por Redacción

Abril 22, 2026 03:00 a.m.
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Choque entre motocicletas deja a un hombre lesionado

MATEHUALA.- Fuerte choque entre dos motocicletas la tarde de este martes en la colonia Luis N. Morones, donde uno de los motociclistas quedó con múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo, y el presunto responsable del choque se dio a la fuga. Al lugar acudieron elementos de Tránsito y Vialidad, así como paramédicos de la Cruz Roja de Matehuala.

Los hechos se presentaron en la colonia Luis N. Morones, en el cruce de las calles José Domínguez y Fernando Martínez Corbalá este martes, cuando de nueva cuenta la falta de precaución y el exceso de velocidad provocaron que dos motocicletas se impactaran. 

Uno de los motociclistas salió volando de su vehículo y se impactó fuertemente contra el pavimento, mientras que el otro se dio a la fuga. Testigos del accidente pidieron apoyo a las corporaciones de auxilio.

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