Choque entre motocicletas deja a un hombre lesionado

MATEHUALA.- Fuerte choque entre dos motocicletas la tarde de este martes en la colonia Luis N. Morones, donde uno de los motociclistas quedó con múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo, y el presunto responsable del choque se dio a la fuga. Al lugar acudieron elementos de Tránsito y Vialidad, así como paramédicos de la Cruz Roja de Matehuala.

Los hechos se presentaron en la colonia Luis N. Morones, en el cruce de las calles José Domínguez y Fernando Martínez Corbalá este martes, cuando de nueva cuenta la falta de precaución y el exceso de velocidad provocaron que dos motocicletas se impactaran.

Uno de los motociclistas salió volando de su vehículo y se impactó fuertemente contra el pavimento, mientras que el otro se dio a la fuga. Testigos del accidente pidieron apoyo a las corporaciones de auxilio.