Choque frontal entre dos vehículos
RIOVERDE.- En un choque frontal, entre 2 unidades, 4 personas resultaron lesionadas debido al fuerte impacto y daños que resintieron las unidades motrices, el percance se originó en la comunidad de San José de Gallinas.
Los hechos ocurrieron en la carretera federal 70 a la altura de San José de Gallinas, cuando los tripulantes de un carro, chocaron contra otro vehículo debido a un descuido del conductor de una de las unidades, los lesionados provenían de la Capital del Estado y Tampico.
Paramédicos de Protección Civil Municipal atendieron a tres lesionados, 2 del sexo masculino y una fémina.
Los heridos fueron trasladados a recibir atención médica al hospital del ISSSTE, donde quedaron en observación por varias horas, ya que no requerían hospitalización
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