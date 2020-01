Cierra con críticas Ferema 2019-2020

Matehuala.- Fueron diez días de feria para los matehualenses en los cuales se divirtieron en los juegos así como quienes a diario se dieron cita en el Teatro del Pueblo para ver la actuación de los grupos musicales que se presentaron. Noche a noche y a pesar de las bajas temperaturas, la gente respondió

A última hora se formó un comité ciudadano en apoyo al Municipio para llevar a cabo esta organización. La entrada al evento tuvo un costo de 10 pesos la entrada con derechos a participar en una rifa de dos automóviles de agencia.

Como en todo, hubo críticas, porque para algunas personas el cartel artístico no fue del gusto y porque no hubo una buena corrida de toros. No faltó quien señalara que mejor Cedral sí la tuvo.

Lo que no fue del agrado de nadie fue el fraude en que cayó mucha gente y quienes creyeron que con 30 pesos podrían ganarse una pantalla. Los encargados del negocio saben bien cómo trabajar a la gente que aún confía en su buena suerte.

Quien se hizo "de la vista gorda" fue Karla Torres, enlace de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) quien no intervino para frenar este tipo de delito.

Se desconoce aún, quiénes son los ganadores de los dos autos.