Cierra David Medina el velatorio San José

CIUDAD VALLES. -El alcalde David Medina ha insistido que no habrá servicio en el Velatorio San José, ubicado en calle Tipzen, hasta que no se resuelva el asunto jurídico del terreno donde está ese lugar para velaciones, a pesar de que ese mismo lugar ha sido usado por el Ayuntamiento desde 1977, que fue cuando Cemex donó un predio de cinco mil metros cuadrados que va desde el Albergue de Niñas hasta la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte (URSEHN), dos instancias que no han cerrado sus puertas.

El terreno donde está el Velatorio mide 1,200 metros cuadrados y ha sido usado desde principios de siglo como refugio de mujeres violentadas y como sede del DIF, sin tener ningún problema legal de por medio.

Ese terreno efectivamente no tiene escrituras, como tampoco la tienen los espacios de la URSEHN y del Albergue y que es un predio donado en los años setentas por la cementera, debido a que el Municipio le cedió un terreno para bombear agua a la planta, frente a lo que hoy es la URSEHN. Aunque ha habido una controversia respecto a la propiedad de ese terreno, ya que se argumentaba que era de la familia Alarcón, un contratista y constructor que hacía trabajos para Cemex, según papelería recabada por este diario, el predio que Cemex entregó a los Alarcón por concepto de un laudo en el año 1996 es el baldío que está frente al Velatorio y a la URSEHN, ya que así lo marcan las colindancias que especificó ese pago.

Cemex entonces sería el legítimo dueño de ese lugar, a pesar de que hace 44 años donó el sitio, junto con el baldío de enfrente.

El costo por efectuar las exequias en el mercado supera los 20 mil pesos, de acuerdo con los precios que hay en la ciudad.

El Velatorio cobraba ocho mil pesos por el mismo servicio, pero está cerrado desde el 1 de octubre, sin que haya razón jurídica plausible.