Cierra la Ford en Cd. Valles

CIUDAD VALLES.- Personal de Automotriz Lomas San Luis y de Corporativo Monterrey llegó al punto de venta de autos conocido en esta ciudad como "concesionaria Ford" para anunciarles a los 30 empleados que cerrarían las puertas definitivamente de la empresa y que no había vuelta atrás, ofreciéndoles cantidades de dinero como liquidación a empleados de hasta 30 años de antigüedad de apenas 13 ó 15 mil pesos, cosa que tiene indignados a todos los que prestaron servicios durante décadas en esa vendedora de autos.

Los empleados demandarán a la empresa que fungía como encargada del punto de venta ubicado en bulevar México-Laredo y Zaragoza y que es Automotriz Lomas San Luis por intentar deshacerse de ellos con pagos "ridículos", mencionaron un par de trabajadores que actualmente se presentan a trabajar, pero que ya no tienen actividades asignadas por la empresa.

La concesionaria Ford ya no era tal, porque una de las ex empleadas más enojadas advirtió que estaban trabajando así como punto de venta, a la manera de contratación por subrogación u Outsourcing, pero buena parte de ellos tienen laborando ininterrumpidamente 30 años en ese lugar y a ellos se les quiere dar una cantidad que no corresponde a su esfuerzo de tantos años ni a los que les correspondería por ley, dada la liquidación que se está viviendo. La gerencia no emitió ningún comunicado.