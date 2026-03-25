Clausuran depósito de cerveza en la Guerrero

MATEHUALA.- La tarde de este martes se registró una fuerte movilización de elementos de la Guardia Civil Estatal y la Sedena, donde en la calle Vicente Guerrero clausuraron un negocio de venta de cerveza.

Los hechos se presentaron la tarde de este martes cuando nuevamente dentro del operativo que están llevando a cabo las corporaciones de seguridad en la ciudad acudieron a un establecimiento que se dedica a la venta de cerveza, en la calle Guerrero del centro de la ciudad, en dicho operativo cerraron la calle ya mencionada y entraron al negocio para empezar a revisar todo.

Al lugar fue rodeado por elementos de la Sedena y la Guardia Civil Estatal quienes cerraron la calle Vicente Guerrero entre las calles de 16 de Septiembre y Aramberri, y empezaron a desviar el tráfico y no dejaron pasar a ninguna persona.

De manera extraoficial se menciona que una persona del sexo masculino encargada de dicho negocio fue detenida; cabe hacer mención que posteriormente colocaron sellos de clausurado, y elementos de la Guardia Civil Estatal permanecieron durante toda la tarde custodiando el lugar, el operativo especial se llevó a cabo después del secuestro de los siete electricistas originarios de Cárdenas, esto también ha provocado un caos en la ciudad, pues mucha gente se está guardando en sus casas desde temprana hora.

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