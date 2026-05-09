Clausuran el InnovaTecNM 2026 a nivel local

Matehuala.- Con una destacada participación estudiantil y un ambiente de innovación, creatividad y trabajo colaborativo, se llevó a cabo la ceremonia de clausura y premiación del InnovaTecNM 2026 en su etapa local en el Tecnológico de Matehuala.

Durante esta edición, un total de 36 proyectos fueron presentados por estudiantes de las distintas carreras, quienes demostraron su capacidad para desarrollar soluciones innovadoras en áreas estratégicas como el sector agroindustrial, energético, tecnológico, ambiental y de consumo, fortaleciendo así sus competencias en investigación, desarrollo tecnológico y emprendimiento.

A lo largo de la jornada, los equipos participantes expusieron sus propuestas ante el jurado calificador, quienes evaluaron aspectos como la innovación, viabilidad, impacto y escalabilidad de cada proyecto.

Asimismo, el evento contó con la participación de estudiantes que enriquecieron el programa mediante presentaciones musicales, aportando un ambiente cultural y dinámico a esta importante actividad académica.

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En el marco de la ceremonia de clausura, se dieron a conocer los proyectos ganadores por categoría, reconociendo el esfuerzo, dedicación y talento de los estudiantes, en el Sector Agroindustrial, el segundo lugar fue para el proyecto REBONET, mientras que el primer lugar lo obtuvo AGROTERMIC.

En el Sector Energético y Electromovilidad, el segundo lugar correspondió a Nexus Energy y el primer lugar a Open Rut. En la categoría de Sostenibilidad Ambiental, el segundo lugar fue para Yepal Strong y el primer lugar para Ecohabita.

Finalmente, en la categoría de Bienes de Consumo Final, el segundo lugar fue para Code Horizonx, mientras que Queliharina obtuvo el primer lugar.