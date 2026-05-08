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Chofer se impacta contra una luminaria

Por Redacción

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Chofer se impacta contra una luminaria

Matehuala.- Aparatoso choque se registró sobre el Bulevar Turístico frente a Las Sevillanas, donde un automóvil tipo Camaro se subió a uno de los camellones y terminó impactándose contra una luminaria, no hubo personas lesionadas.

Los hechos se suscitaron la tarde del miércoles, nuevamente el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron el accidente, presuntamente un motociclista se le atravesó al chofer del automóvil y para no chocar contra la moto, trató de frenar, pero perdió el control del carro, se salió del camino y terminó impactándose contra una luminaria. Testigos del accidente inmediatamente pidieron apoyo a las corporaciones de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito y Vialidad quienes brindaron atención al chofer del automóvil, que se encontraba bien y solo tenía golpes y lesiones menores, a pesar de que el impacto destrozó todo el frente del vehículo. 

Ante esto, no fue necesario solicitar el apoyo de las corporaciones de auxilio, ya que el saldo fue únicamente de costosos daños materiales.

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Los oficiales cerraron el tráfico durante unos minutos y solicitaron el apoyo de las grúas para retirar el automóvil, ya que no funcionaba, fue trasladado a la pensión

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