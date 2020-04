Clausuran la plaza principal de Cedral

CEDRAL.- Ante la irresponsabilidad de personas que no entienden que no pueden reunirse en la Plaza de Armas para estar platicando como si estuvieran en su casa, autoridades municipales optaron por clausurar el acceso al área pública, ya que no dejaron otra alternativa para prevenir cualquier contagio de coronavirus.

El presidente municipal de Cedral José Homero Mata Camarillo, informó que los ciudadanos no han entendido la gravedad de la contingencia que se está presentando, para estarse recreando en la plaza comiendo nieve y platicando como si nada.

Por lo que ante la nula respuesta a las campañas por diversos medios en las que se pide quedarse en casa, la coordinación municipal de Protección Civil optó por clausurar la plaza pública.

Otra de las medidas fue hacer un recorrido con personal de Protección Civil y elementos de la DSPM, para visitar negocios que están abiertos, sobre todo tiendas de abarrotes, carnicerías, fruterías, panaderías, para que cuenten con filtros de sanidad y que el personal haga uso de cubrebocas, el gel y que el negocio sea lavado en forma constante con cloro y jabón para así desinfectarlo.

Menciono que hay algunos negocios que cerraron sus puertas, que no son de mucha necesidad, dijo que al igual percibió, que hay poca afluencia de peatones en la ciudad.