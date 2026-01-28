logo pulso
Estado

Club recauda zapatos para las personas vulnerables

Por Jesús Vázquez

Enero 28, 2026 03:00 a.m.
Club recauda zapatos para las personas vulnerables

MATEHUALA.-El Club de la Plaza de Armas logró recaudar su meta de recaudar un gran número de zapatos, algunos nuevos y otros usados, pero todos en buenas condiciones, donde la finalidad es donarlos a personas necesitadas.

Los miembros del Club de la Plaza de Armas han estado acudiendo a diferentes colonias de la ciudad, así como a comunidades para donar zapatos a las personas que en verdad lo necesitan, y más en esta temporada en la que se empiezan a presentar fuertes fríos en la ciudad, y es importante sobre todo que los niños y adultos mayores se protejan sus pies, es por eso que han estado trabajando para apoyar a quien más lo necesita.

Quienes han recibido los zapatos se encuentran muy agradecidos con la donación que les hicieron, pues para ellos es muy difícil luego tener zapatos en buenas condiciones y los traen ya todos rotos, y en esta época de frío no les protegen nada; cabe hacer mención que algunas zapaterías se unieron a esta noble causa.

El Club de la Plaza de Armas inició con personas que se reúnen cada domingo en este lugar a bailar, donde la idea era reunirse entre semana para bailar, platicar y convivir, sin embargo, poco a poco han estado llevando a cabo varias actividades altruistas para ayudar a las personas que más lo necesitan.

