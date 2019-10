Colegio Salesiano quedó en proyecto

Matehuala.- Silvia Castillo Jara, persona que en su tiempo trabajo con el matrimonio del señor Manuel Fernández y Jesusita Costilla de Fernández, expreso que la señora dejó su fortuna para que Matehuala tuviera un Colegio Salesiano de San Juan Bosco.

Recordó que se puso la primera piedra en el terreno que se encuentra a espaldas del Hotel Pedregal en 1981, año en que se hizo una maqueta que se mostró a la población. En aquel entonces, recuerda, "yo me desempeñaba como secretaria del negocio de la pareja llamado ´La Palma´".

Desafortunadamente después el matrimonio murió "y no sé si exista ese terreno, no sé qué pasaría, pero sería bueno que se investigara si existe o ya se hicieron construcciones en ese lugar".

Asegura que ella personalmente hizo entrega de la maqueta al señor Martín Carmona, también finado), para que le diera seguimiento, "No sé la extensión del terreno, pero decían que eran entre dos y tres hectáreas y cuando fui regidora en la pasada administración cuestioné varias veces al alcalde de ese proyecto y él me respondió que el terreno existe, pero que no sabía que destino se le daría".

Puntualizó que doña Jesusita estaba interesada en ese colegio para que los jóvenes tuvieran una mejor educación, pero lamentablemente murió el matrimonio y también el señor Martín Carmona y ya no se concretó.

Cabe mencionar que el terreno donde se construyó el primer asilo, ubicado en Matamoros y Altamirano, también fue donado porque ha habido matehualenses altruistas que han dejado su fortuna para el bien de sus conciudadanos, pero a varios proyectos no se le ha dado el seguimiento.