Colocan zeolita en filtro de la Dapas

CIUDAD VALLES.- Colocan zeolita en el filtro 1 de la Dapas para evitar que haya agua marrón en días de lluvia. La colocación comenzó hace unos días y continuará por varios más.

La dirección operativa, a cargo de Agustín Díaz Ruiz se encuentra en el proceso de colocar zeolita, un mineral extraído de tierras regiomontanas que sirve para filtrar el agua con mayor eficiencia y a menor costo, como informó la Dapas.

Este procedimiento es parte de las nuevas filtraciones que instala la Dapas para evitar que el agua adquiera color marrón después de las lluvias y sustituirá la grava de diferentes tamaños, arena sílica y carbón antracita que fue el método usado durante los últimos 60 años de la potabilizadora.