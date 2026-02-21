logo pulso
Estado

Combaten incendio en Estación Montaña

Las acciones resultan difíciles de realizar, por lo agreste del camino

Por Carmen Hernández

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Combaten incendio en Estación Montaña

Cerritos.- Este día se reanudarán los trabajos para combatir el incendio forestal que se generó en el camino a la Estación Montaña, que ha resultado difícil de sofocar y que está afectando muchas hectáreas de fauna y flora de la región, con la esperanza de que se pueda sofocar en su totalidad.  

El incendio inició el pasado martes en el cerro, sin embargo, para llegar al lugar, los brigadistas tardan una hora, por lo agreste del camino y sin poder llevar el equipo suficiente para poder atacar las llamas.  

La población se ha sumado en apoyo de las personas que combaten el fuego con la donación de alimentos y suero, para poder continuar con los trabajos de sofocación del incendio.

En el combate del fuego participan elementos de Protección Civil del Estado, Brigada Jaguares, voluntarios y Brigada de Conafor, pero ha resultado difícil poder apagar las llamas. 

La alcaldesa Ruth Castillo Montelongo anunció que hoy por la mañana se reanudarán los trabajos, para combatir el incendio, que ha dejado muchas hectáreas de fauna y flora afectadas.

