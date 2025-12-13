Comerciantes de Feria del Juguete se manifiestan

Matehuala.- Comerciantes de la Feria del Juguete se manifestaron en la Presidencia Municipal debido a que este año no los quieren dejar instalarse en la Plaza Juárez para la vendimia navideña que cada año llevan a cabo, piden se les autorice instalarse.

Los vendedores inconformes manifestaron que cada año se instala la Feria del Juguete en la Plaza Juárez, durante seis días, del 18 al 24 de diciembre, donde ofrecen toda clase de juguetes para que las familias compren los regalos para los niños.

Este lugar siempre ha sido ocupado por ellos, dicen que está muy céntrico, pasan miles de personas, sin embargo, este año el alcalde Raúl Ortega los quiere remover hasta el Parque Álvaro Obregón.

Molestos, dicen que al Parque Álvaro Obregón va menos gente, además las personas van con la idea de llevar a sus niños a jugar y no piensan en comprar algún regalo de los artículos y juguetes que ellos ofrecen.

En la Feria del Juguete además se venden artículos religiosos como lo son imágenes de Jesús, María, José, los Reyes Magos, ropa del niño Dios entre otras cosas, son días para vender todo lo relacionado con las fiestas decembrinas, por lo que están en contra de una reubicación, menos a otro lugar donde no va poca gente.

Manifestaron que este año tuvieron bajas ventas y tienen la esperanza de recuperarse con las ventas navideñas, por lo que no aceptan ser reubicados.