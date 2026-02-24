Comerciantes invaden áreas peatonales

Cárdenas.- Persiste la invasión de banquetas, ciudadanos piden se realice un operativo antiestorbos, para prevenir un accidente, pues tienen que caminar por el arroyo de la calle al estar invadida el área peatonal.

Habitantes dieron a conocer que las banquetas están invadidas con diversa mercancía, por lo que no se permite el libre tránsito de toda persona, peor es la situación para quienes usan silla de ruedas.

Refieren peatones que el hecho de que invadan con mercancía, no va a incrementar sus ventas, además de que invaden espacios públicos, que puede ser incluso objeto de una sanción.

Hay amas de casa que tienen que bajar al arroyo vehicular para continuar su camino exponiendo su vida, como personas de la tercera edad, algún discapacitado.

Por lo que es necesario que se deje las banquetas libres, para prevenir accidentes. Finalmente pidieron la intervención del alcalde para que tomen cartas en el asunto y abatir este problema.