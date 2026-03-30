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Con murales reconocen valor de la mujer

Su lucha por la igualdad, justicia y dignidad humana

Por Jesús Vázquez

Marzo 30, 2026 03:00 a.m.
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Con murales reconocen valor de la mujer

Matehuala.- Estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Universidad de Matehuala elaboraron dos murales que invitan a reflexionar sobre el papel de las mujeres en la historia y los avances jurídicos en la defensa de sus derechos. 

El primer mural rinde homenaje a mujeres que han dejado una huella trascendental en el ámbito del derecho y los derechos humanos, como Ruth Bader Ginsburg, Eleanor Roosevelt, Simone Veil y Hannah Arendt, cuyas aportaciones transformaron la lucha por la igualdad, la justicia y la dignidad humana.   

El segundo mural destaca importantes reformas y leyes que protegen los derechos de las mujeres, como la Ley Olimpia y la Ley Ingrid, iniciativas que buscan prevenir la violencia y fortalecer el acceso a la justicia. 

Esta actividad fue realizada por alumnas de la carrera de Derecho, bajo la dirección de Yuliana Janeth Hernández Aguilar, promoviendo el análisis, conciencia social y el papel del derecho como herramienta para construir una sociedad más justa e igualitaria, esta es una manera de manifestarse de manera pacífica de las mujeres de esta institución, reconociendo que la mujer tiene un lugar muy importante dentro del a sociedad.

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La Universidad de Matehuala reconoce y celebra el compromiso de las estudiantes, quienes a través del arte y el conocimiento fortalecen la reflexión y el respeto por los derechos de las mujeres.

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