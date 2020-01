Con pancartas expresan rechazo a Nava en Coxcatlán

COXCATLÁN. Manifestantes expresaron su rechazo a la presencia de Xavier Nava en el municipio de Coxcatlán.

El alcalde capitalino fue recibido con pancartas que decían "Nava no queremos una Huasteca llena de sangre", "Xavier Nava no te queremos en la Huasteca por inepto" y "Nava en la Huasteca NO".

El alcalde estuvo en ese municipio invitado por militantes del partido Morena, quienes buscaron el acercamiento de este político con grupos del PAN sin que tuviera mucho éxito, "durante años no vio a la Huasteca y este año resulta que viene de visita, además ni militante es del PAN, como para querer ser candidato a la gubernatura por ese partido".