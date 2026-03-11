Conalep inaugura Festival Cardenal

MATEHUALA.- Se llevó a cabo la inauguración del Segundo Festival Cardenal en el Conalep de Matehuala, un evento que tendrá actividades deportivas, culturales y académicas a lo largo de la semana, en el cual participarán varias instituciones educativas de nivel secundaria y medio superior.

Se realizó la inauguración del Segundo Festival Cardenal 2026 un espacio de arte, cultura y deporte, organizado por el Conalep plantel Matehuala, donde los estudiantes y de otras instituciones participan demostrando su talento, creatividad y espíritu deportivo; para inaugurar este evento se contó con la presencia de la maestra María Patricia Álvarez, directora estatal de Conalep, así como de la ingeniero Amalia Castillo Córdova, directora del Conalep plantel Matehuala, además de autoridades municipales.

A lo largo de esta semana se estarán llevando a cabo encuentros de futbol, voleibol y basquetbol, además de que habrá otras actividades artísticas y de arte como lo es bailables folclóricos entre otros, y actividades como concursos de poesía, oratoria entre otros, habrá participación de varias instituciones educativas.

Para arrancar el Segundo Festival Cardenal del Conalep se llevó a cabo el primer lanzamiento de voleibol, y de esta manera dieron inicio las diferentes actividades que se estarán efectuando en toda la semana; cabe hacer mención que estas actividades son internas en el Conalep.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí