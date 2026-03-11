logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Fotogalería

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Conalep inaugura Festival Cardenal

Habrá actividades deportivas, culturales y académicas

Por Jesús Vázquez

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Conalep inaugura Festival Cardenal

MATEHUALA.- Se llevó a cabo la inauguración del Segundo Festival Cardenal en el Conalep de Matehuala, un evento que tendrá actividades deportivas, culturales y académicas a lo largo de la semana, en el cual participarán varias instituciones educativas de nivel secundaria y medio superior. 

Se realizó la inauguración del Segundo Festival Cardenal 2026 un espacio de arte, cultura y deporte, organizado por el Conalep plantel Matehuala, donde los estudiantes y de otras instituciones participan demostrando su talento, creatividad y espíritu deportivo; para inaugurar este evento se contó con la presencia de la maestra María Patricia Álvarez, directora estatal de Conalep, así como de la ingeniero Amalia Castillo Córdova, directora del Conalep plantel Matehuala, además de autoridades municipales.

 A lo largo de esta semana se estarán llevando a cabo encuentros de futbol, voleibol y basquetbol, además de que habrá otras actividades artísticas y de arte como lo es bailables folclóricos entre otros, y actividades como concursos de poesía, oratoria entre otros, habrá participación de varias instituciones educativas.

Para arrancar el Segundo Festival Cardenal del Conalep se llevó a cabo el primer lanzamiento de voleibol, y de esta manera dieron inicio las diferentes actividades que se estarán efectuando en toda la semana; cabe hacer mención que estas actividades son internas en el Conalep.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choca motociclista contra una camioneta
Choca motociclista contra una camioneta

Choca motociclista contra una camioneta

SLP

Redacción

Féminas colocaron pancartas denostando contra funcionarios
Féminas colocaron pancartas denostando contra funcionarios

Féminas colocaron pancartas denostando contra funcionarios

SLP

Carmen Hernández

Celebran carrera Juntas y Fuertes
Celebran carrera Juntas y Fuertes

Celebran carrera Juntas y Fuertes

SLP

Jesús Vázquez

Garantiza Sasar el abasto de agua a familias
Garantiza Sasar el abasto de agua a familias

Garantiza Sasar el abasto de agua a familias

SLP

Carmen Hernández

Se rehabilitan los pozos, que están dando un mejor aforo