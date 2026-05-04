Concluye Semana Vacunar es amor

Matehuala.- En el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas y la Semana Mundial de la Inmunización 2026, la Jurisdicción Sanitaria Número II llevó a cabo la Semana Nacional de Vacunación "Vacunar es Amar".

La Semana Nacional de Vacunación se llevó a cabo del 25 de abril al 2 de mayo, donde estuvieron recorriendo todos los municipios y comunidades del Altiplano potosino para vacunar a la población, revisando los esquemas de vacunación faltantes y aplicando las dosis necesarias a las personas que acudieron a los puestos de vacunación instalados en varios puntos de la ciudad.

En esta jornada se llevó a cabo el inicio de la aplicación de la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio para mujeres embarazadas entre la semana 32 y 36 de gestación, con el objetivo de proteger a los recién nacidos de complicaciones respiratorias.

Asimismo, se invitó de manera especial a las mujeres embarazadas a acudir a los centros de salud para aplicarse esta importante vacuna y cuidar a sus hijos.

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Esta jornada tuvo como objetivo recuperar, iniciar y completar esquemas de vacunación conforme a la línea de vida, por lo que se revisaron las cartillas de vacunación de niños, jóvenes, mujeres, hombres de mediana edad y adultos mayores para que recibieran sus vacunas.

Las autoridades exhortan a la población en general a vacunarse, ya que las vacunas sí salvan vidas y son clave para prevenir enfermedades.