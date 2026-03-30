Concluyen festejos de Escuela Preparatoria

Matehuala.- Con una carrera atlética concluyeron las actividades por el aniversario de la Escuela Preparatoria de Matehuala siendo el primer bachillerato que hubo en esta ciudad, del que a lo largo de los años han egresado miles de hombres y mujeres que se han convertido en personas muy importantes dentro de la sociedad matehualense, pero también muchos han destacado en otros estados de la República y en el extranjero.

A lo largo de la semana se llevaron a cabo varias actividades como la elección de embajador y embajadora, donde los ganadores fueron Carlos Santiago Martínez y Victoria Monserrat Reyes, la elección se realizó por votación de los alumnos de la institución.

Además, hubo actividades culturales y deportivas destacando una obra de teatro titulada Cara o Cruz, un rally, concurso de botargas, uno de los que más llamó la atención fue el concurso de cosplay, torneo de quemados, el duelo intelectual.

Estas actividades fueron dentro de las instalaciones de la Escuela Preparatoria.

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También se llevó a cabo la tradicional carrera de 5 kilómetros que cada año realiza esta institución educativa en la que participaron alumnos de otras preparatorias, el tercer lugar lo obtuvo Juan Rodríguez, el segundo lugar lo obtuvo Luis Ángel López y el primer Lugar Rolando Joaquín Blanco Zapata, así mismo esta institución ya se prepara para su 70 aniversario.