Concluyen fiestas patronales de Virgen de la Paz

Villa de la Paz.- Concluyeron las fiestas patronales en honor a Virgen de la Paz para terminar se llevó a cabo una misa especial oficiada por monseñor Margarito Salazar Cárdenas, la misa fue celebran en la Plaza Centenario.

La misa especial se realizó la tarde del viernes en la Plaza Centenario, ya que son cientos de personas las que acuden a esta celebración eucarística, no caben todas en el templo, pues además de los paceños llegan los peregrinos de la Rosa de Plata, de Oro, paisanos del extranjero y paceños que radican en otros estados de la República.

Desde temprana hora estuvieron llegando los feligreses a la iglesia para cantarle las tradicionales mañanitas a la Virgen de la Paz, así mismo durante todo el día peregrinaciones y cientos de feligreses, para cumplir mandas que le tienen a la Virgen por haberlos sanado de alguna enfermedad.

Así mismo estuvieron llegando las ultimas peregrinaciones destacando la de los mineros que año con año se lleva a cabo, acuden cientos de personas ya que los trabajadores de la mina con sus familiares y ex mineros también participan y acompañados de danzantes recorren las principales calles de la ciudad.

