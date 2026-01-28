Conmemoran aniversario del Panteón Hidalgo

MATEHUALA.- Se llevó a cabo la conmemoración del 162 aniversario de la entrega oficial del Panteón Hidalgo al pueblo camelense, sin embargo, tiene 228 años de existir, pero apenas hace 162 años se hizo el documento que lo declaraba como un cementerio. Hay leyendas del cementerio, además de personajes ahí sepultados.

La entrega del Panteón Hidalgo se hizo hace 162 años, sin embargo, antes de que se hiciera la entrega oficial ya tenía varios años funcionando como cementerio, aunque no era un cementerio oficialmente la gente en este lugar sepultaban a sus difuntos, por lo que tiene un total de 228 años contando el tiempo que aún no se hacía la entrega oficial del camposanto.

Fue don Jesus Vargas quien se encargó de adecuarlo para que fuera el Panteón Hidalgo, incluso había un área que eran unas caballerizas antiguas, y fue el 26 de enero de 1864 y al momento que se hizo cementerio de manera oficial los cuerpos que estaban sepultados en el templo de Nuestra Señora de los Dolores donde hoy es el Parque del Pueblo, y en el templo San Salvador de Orta los llevaron a este panteón.

Lamentablemente ya por el paso de los años hay muchas tumbas olvidadas en el Panteón Hidalgo, algunas ya están totalmente deterioradas, por el paso del tiempo los fenómenos naturales como la tromba entre otros, y ya no hay espacios nuevos, sólo la gente que tiene ya una tumba puede hacer uso de ella y hacer la reapertura para sepultar a sus familias.

