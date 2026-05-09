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Constructor deja obra a medias

Por Redacción

Mayo 09, 2026 03:00 a.m.
A
Constructor deja obra a medias

TAMAZUNCHALE.- Constructor queda mal con una obra en Santiago Centro, Tamazunchale y responde a ciudadanos solamente mediante presión del delegado Guillermo Morales. 

Habitantes de esa localidad se quejaron de que el constructor de la obra del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), que consistía en construir 60 metros de concreto hidráulico, de los que el constructor (del que no facilitaron el nombre) solamente edificó 54 metros. 

Los afectados pidieron hablar con el delegado el 6 de mayo y ese mismo día, marcaron al desarrollador, quien prometió terminar la obra, luego de escuchar a Guillermo Morales decirle que podrían acudir a instancias legales por su omisión. 

Un día después (7 de mayo), el constructor fue a dejar material (no todo) al lugar, con la promesa de culminar ese camino.

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