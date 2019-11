Construyen a medias un panteón en Cedral

CEDRAL.- El Gobierno municipal que encabezó Juan Carlos Pérez Mendoza, ejecutó una obra de relumbrón construyendo un nuevo cementerio en un terreno ilegal, cimentó la parte frontal que desde el exterior se aparenta una obra al cien por ciento terminada cuando en el interior es un monte, declaró el munícipe José Homero Mata Camarillo.

Dijo que el panteón Juan Pablo, obra del trienio anterior la hizo para aparentar, pero ni siquiera el terreno está legalizado ni reúne los requisitos para sepultar, hay grandes fallas, fue una obra "relámpago" que ni barda perimetral tiene, sólo se edificó la fachada.

Además, señaló que no se concluyó el proyecto de ese cementerio del que muchos cedralenses están interesados en comprar un lote, a los cuales se les ha explicado que ese panteón no está debidamente legitimado y mientras así esté no se puede hacer ninguna construcción, dijo la primera autoridad de Cedral.