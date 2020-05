Continúa cerrado balneario de San Juan de Vanegas

VANEGAS.- El balneario de San Juan de Vanegas continúa con las puertas cerradas ante la contingencia sanitaria, abrirán el lugar hasta que dé autorización la Secretaría de Salud.

Con las altas temperaturas, personas han acudido a este lugar con el fin de darse un "chapuzón", cuando el balneario se encuentra cerrado desde el pasado mes de marzo por la contingencia sanitaria y quizás porque se dio a conocer que Vanegas "es el municipio de la esperanza" y que se reactivarían diversas actividades, pero se retrocedió a ello y ya no es "de la esperanza", todo está igual respetando las indicaciones del Sector Salud.

Aunque personas desconocen que este sitio no está en operaciones, los encargados del balneario de San Juan de Vanegas están informado a las personas que no se puede hacer uso de las instalaciones hasta en tanto reciban la orden, considerándolo como el único sitio de recreación familiar en esta zona, sin embargo, por esta contingencia no ha sido posible su apertura y se tienen que acatar las indicaciones.