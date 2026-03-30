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Continúa programa Visa para abuelitos

Por Jesús Vázquez

Marzo 30, 2026 03:00 a.m.
A
Continúa programa Visa para abuelitos

Matehuala.- La Dirección de Atención Ciudadana y Enlace Migratorio continúa brindando acompañamiento a las y los adultos mayores beneficiarios del programa "Visa para abuelitos", con el objetivo de facilitar su reencuentro con familiares en los Estados Unidos de América.

El director del área, Enrique Olivares Martínez, informó que hasta el momento se han trasladado dos grupos de beneficiarios a la ciudad de San Luis Potosí, donde continúan con el proceso de sus citas para el trámite de visa, en próximos días se estará integrando un nuevo grupo, con los adultos mayores que han acudido a solicitar esta visa, pues muchos tienen años que no han podido ver a sus hijos u otro familiar por que radican en el extranjero.

Destacó que este programa representa una oportunidad para que personas mayores de 60 años puedan reencontrarse con sus hijos, tras varios años de separación, siempre sujeto a los procesos y resoluciones correspondientes, pues hay muchos adultos que quieren ver a sus hijos y no han podido hacerlo porque no cuentan con su visa.

, y los hijos no pueden regresar a México por cuestiones laborales

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Se exhorta a las personas interesadas acudir a las oficinas de Atención Ciudadana en la Presidencia Municipal, donde se brinda información, asesoría y acompañamiento durante todo el proceso. 

El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

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