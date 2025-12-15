logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

THE PARK

Fotogalería

THE PARK

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Continúan festejos guadalupanos

Por Jesús Vázquez

Diciembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Continúan festejos guadalupanos

Matehuala.- Continúan las celebraciones Guadalupanas en el Ojo de Agua YA que en este lugar se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe que fue la primera iglesia de Matehuala, ellos hacen su fiesta patronal el 18 de diciembre, para no empalmarse con las fiestas del Santuario de Guadalupe ya que ambos templos pertenecen a la misma parroquia.

En la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe que pertenece al Ojo de Agua están llevando a cabo un novenario a la Virgen Morena, así mismo hay peregrinaciones de distintas comunidades que están llegando para darle las gracias a la Santísima Virgen por todas las bendiciones que les ha dado a lo largo del año.

La Iglesia de la comunidad del Ojo de Agua es la primera que se hizo en la ciudad y cuenta con una réplica de la imagen de la Virgen de Guadalupe que se encuentra en la Basílica de la Ciudad de México, tiene más de doscientos años, es por eso que la fe no se pierde y a pesar de que la fiesta no la hacen el 12 de diciembre sino hasta el 18 de diciembre, son cientos las personas que acuden a estas fiestas patronales.

Se exhorta a la población católica acudir a las fiestas patronales del Ojo de Agua, donde también cuentan con eventos culturales al término de la misa y el 18 de diciembre se espera una misa especial en honor a la Guadalupana. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muere bebé tras accidente en motocicleta en Aquismón
Muere bebé tras accidente en motocicleta en Aquismón

Muere bebé tras accidente en motocicleta en Aquismón

SLP

Huasteca Hoy

El menor murió durante su traslado a Ciudad Valles.

Incendian camioneta cerca de la URSEHN en Ciudad Valles
Incendian camioneta cerca de la URSEHN en Ciudad Valles

Incendian camioneta cerca de la URSEHN en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

El vehículo, propiedad de una vecina identificada como Xitlali, sufrió daños en los asientos traseros.

Jóvenes lesionados tras caída de motocicleta en Ciudad Valles
Jóvenes lesionados tras caída de motocicleta en Ciudad Valles

Jóvenes lesionados tras caída de motocicleta en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Dos jóvenes resultan lesionados al caer en un barranco en la zona Tének de Ciudad Valles. Uno de ellos trasladado al Hospital General.

Muere joven motociclista tras choque con taxi
Muere joven motociclista tras choque con taxi

Muere joven motociclista tras choque con taxi

SLP

Huasteca Hoy

El accidente ocurrió en el kilómetro 32; el conductor del taxi colectivo huyó del lugar