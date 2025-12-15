Continúan festejos guadalupanos

Matehuala.- Continúan las celebraciones Guadalupanas en el Ojo de Agua YA que en este lugar se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe que fue la primera iglesia de Matehuala, ellos hacen su fiesta patronal el 18 de diciembre, para no empalmarse con las fiestas del Santuario de Guadalupe ya que ambos templos pertenecen a la misma parroquia.

En la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe que pertenece al Ojo de Agua están llevando a cabo un novenario a la Virgen Morena, así mismo hay peregrinaciones de distintas comunidades que están llegando para darle las gracias a la Santísima Virgen por todas las bendiciones que les ha dado a lo largo del año.

La Iglesia de la comunidad del Ojo de Agua es la primera que se hizo en la ciudad y cuenta con una réplica de la imagen de la Virgen de Guadalupe que se encuentra en la Basílica de la Ciudad de México, tiene más de doscientos años, es por eso que la fe no se pierde y a pesar de que la fiesta no la hacen el 12 de diciembre sino hasta el 18 de diciembre, son cientos las personas que acuden a estas fiestas patronales.

Se exhorta a la población católica acudir a las fiestas patronales del Ojo de Agua, donde también cuentan con eventos culturales al término de la misa y el 18 de diciembre se espera una misa especial en honor a la Guadalupana.

